Policiais e criminosos trocam tiros no Complexo do Alemão

RIO - Após nova noite de tiroteio, o policiamento segue reforçado na manhã desta terça-feira, 26, no Complexo de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Por volta das 19h desta segunda-feira, 25, criminosos atiraram contra policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), que faziam patrulhamento pela comunidade Nova Brasília. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido, segundo a PM.

Os PMs fazem parte do Grupamento Tático da UPP Nova Brasília. Segundo a PM, eles foram atacados quando acessavam uma rua sem saída, transversal à Estrada do Itararé, uma das principais vias dos Complexos do Alemão e da Penha, ocupados desde 2010 pelas forças de segurança - primeiro pelo Exército, depois pela PM, por meio das UPPs.