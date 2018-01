Policiais e suspeitos entram em confronto no Complexo do Alemão

RIO - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, entraram em confronto com criminosos por volta das 9h desta terça-feira, 24. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora os policiais faziam um patrulhamento na localidade conhecida como Chuveirinho quando foram recebidos a tiros.

Ainda de acordo com a coordenadoria, a situação já foi normalizada, mas os suspeitos conseguiram fugir.