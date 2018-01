Policiais registram 7 mortos em rodovias federais no Rio

A Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já registrou um aumento de quase 100% no número de mortos nas rodovias federais do estado. Desde a meia-noite de sexta-feira, 28, os 800 agentes já contabilizaram 147 acidentes, com 53 feridos e 7 mortos. Em igual período no ano passado, foram 161 acidentes que deixaram 64 feridos e quatro mortos. Segundo o inspetor André Luiz Azevedo, relações públicas da PRF, embora o retrospecto geral deste ano apresente redução de mais de mil no número de feridos em acidentes, em relação a 2006, no Rio de Janeiro a operação já apresenta saldo negativo. André Luiz Azevedo informou também que a PRF adotou um esquema diferente de atuação neste ano, com mais policiamento em locais que apresentam maior concentração de acidentes. Ele disse esperar fluxo intenso de tráfego na BR-101 até quarta-feira, 2, porque a rodovia leva à região litorânea do estado e aos locais mais procurados, como Angra dos Reis, Paraty e a Região dos Lagos. A Operação Ano Novo vai até a meia-noite desta terça, 1.º, e os números finais deverão ser divulgados na manhã de quarta-feira, 2. No feriado do Natal, foram registrados no país 2,5 mil acidentes, com 196 mortes e 1,8 mil feridos.