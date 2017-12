Policial de UPP é baleado na cabeça no Complexo do Alemão

RIO - Um policial militar foi baleado na cabeça na noite desta quarta-feira, 12, em confronto com suspeitos no Complexo de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, ocupado por Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). O militar, segundo a PM, foi atingido "superficialmente", estava consciente quando socorrido, foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e está em observação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O policial ferido, que não teve nome e patentes divulgados, fazia patrulhamento com uma equipe da UPP quando foram atacados, na comunidade Nova Brasília, uma das mais violentas do Alemão.

Foi o terceiro PM ferido no Alemão em menos de uma semana. Na terça-feira, 11, um militar foi atingido na mão por um disparo; no domingo, 9, outro policial foi ferido no braço. Uma adolescente de 14 anos também foi atingida na terça-feira, na perna.

Na segunda-feira, 10, um jornalista do portal G1 foi rendido e agredido por criminosos no Alemão. Ao ser questionado pelo Estado se as UPPs estavam em crise, na sexta-feira passada, 7, o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, afirmou que "crise existia antes, no tempo em que você (repórter) não podia ir lá (ao Alemão)".