Policial de UPP é preso com carro roubado e armas com números de registro raspados

RIO - Um soldado da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Turano (zona norte) foi preso em flagrante na noite de sábado, 24, com um carro roubado e duas armas com os números de registro raspados. O policial militar Sullivan da Silva e outros dois homens foram autuados por porte ilegal de arma, receptação e formação de quadrilha.

Eles foram presos no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) informou que o soldado está na Unidade Prisional da PM, em Benfica (zona norte), e será submetido a procedimento administrativo e ao Conselho Disciplinar. Se ficar comprovada a participação do policial militar nos crimes, ele deverá ser expulso da PM.