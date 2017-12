Policial é ferido na UPP do Alemão; funcionamento de teleférico é suspenso

RIO - Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão, no conjunto de favelas situado na zona norte do Rio, foi ferido por um tiro no rosto durante um confronto com criminosos na comunidade onde trabalha, na manhã desta quarta-feira, 28.

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, no final da manhã, policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram recebidos a tiros por criminosos, na região conhecida como Chuveirinho. Os agentes revidaram e os bandidos fugiram. O policial ferido foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha (zona norte), e depois transferido para o Hospital Central da Polícia Militar. Não foram fornecidos detalhes sobre seu estado de saúde.

Por causa do tiroteio, o funcionamento do teleférico do Alemão foi suspenso das 11h40 às 14h20.

A PM reforçou o policiamento na região e procura os criminosos, mas não havia identificado ninguém até o fim da tarde desta quarta.