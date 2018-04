Policial militar é assassinado em tentativa de assalto na região metropolitana do Rio

RIO - Um policial militar foi assassinado na manhã deste sábado, 14, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O cabo Diogo Bernardo Alcântara, de 34 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Presidente Roosevelt, no bairro de São Francisco.

Disque Denúncia pede informações que ajudem a identificar e prender os envolvidos na morte do CB da @PMERJ Diogo Bernardo Alcântara assassinado a tiros após sair do serviço no bairro São Francisco, em Niterói.#DD_22531177#Whats_988496099#APP Disque Denúncia RJ pic.twitter.com/byaL8IgoJN — Disque-Denúncia Rio (@DDalertaRio) 14 de abril de 2018