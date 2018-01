Policial militar encontra família morta em casa na Baixada Fluminense

RIO - Quatro pessoas de uma família foram encontradas mortas em uma casa, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense (SP), na manhã desta quarta-feira, 19. As vítimas Marilene José Martins, de 60 anos, o filho, Fernando José Martins, de 36 anos, e duas crianças de quem a mulher tomava conta, Kauane, de 7 anos, e Hester, de 5, foram encontradas por vizinhos, assassinados com sinais de golpes e enforcamento.

Irmão de Marilene, Roberto Martins, se trancou em um quarto da casa e sobreviveu à chacina. Roberto, que tem problemas psicológicos e é alcoólatra, foi encontrado embriagado e com dificuldades para andar. Ele foi levado para depor na Delegacia de Homicídios da Baixada.

A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. No início da tarde, o padrasto da criança, Leonardo Gomes, foi levado para a delegacia. De acordo com testemunhas, ele estaria em conflito com Marilene, que cuidava das crianças. Gomes, que mora na Ilha do Governador, na zona norte, foi encontrado pela Polícia em Duque de Caxias. Os pais biológicos das crianças as abandonaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O policial militar Cristiano Martins, filho de Marilene, também prestou depoimento. Ele é lotado no 5º Batalhão da Policia Militar (Gamboa) e responsável por vistoriar ônibus. Chegou à casa de manhã, quando soube do que ocorrera.

Policiais apreenderam pedaços de pau e uma vassoura na cena do crime. As crianças teriam sido enforcadas.