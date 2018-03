Policial Militar morre após troca de tiros na Baixada Fluminense

#Luto #Heróis #PMERJ

Com profundo pesar, informamos o falecimento do Sargento Maurício Chagas Barros, do #39BPM. Ele foi ferido nesta manhã, em serviço, após confronto com criminosos na comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo.

21 de março de 2018