Policial reage a assalto em ônibus e atinge dois na Barra da Tijuca

RIO - Uma tentativa de assalto a um ônibus na Barra da Tijuca, zona oeste, na manhã desta quarta-feira, 1º, terminou com dois criminosos baleados. Um policial civil que estava no veículo da linha 2329 (Recreio-Leblon) reagiu e atingiu dois dos três homens que assaltavam passageiros. Ambos estão internados sob custódia no Hospital Lourenço Jorge, também na Barra.

Um dos assaltantes conseguiu fugir. De acordo com os passageiros, os criminosos agiram de forma violenta e ameaçavam as vítimas a todo instante. O caso será investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca.