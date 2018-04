Policial reformado é morto na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Um policial militar reformado foi morto na noite de terça-feira, 10, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi encontrada em um veículo na Praça Miguel Osório.

De acordo com informações da assessoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma arma foi apreendida no local e a perícia, acionada. O ex-policial foi identificado como Anderson Cláudio da Silva, de 48 anos.

Minutos após a ocorrência, policiais do 31ªº Batalhão da Polícia Militar abordaram um outro veículo na Avenida Salvador Allende e encontraram um homem ferido. A vítima também é um ex-policial militar. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm. O homem foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permanece internado sob custódia.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios.