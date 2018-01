Prédio de três andares desaba na Tijuca e deixa dois feridos

RIO - Duas pessoas ficaram levemente feridas no desabamento de um prédio de três andares, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira, 23. O edifício estava em mau estado de conservação e, segundo vizinhos, já vinha ruindo desde que o forte temporal atingiu a cidade na noite de terça-feira, 20.

O vigia do terreno, onde funciona um estacionamento, Célio Campos, de 50 anos, disse que os cômodos estavam abandonados. No entanto, ele estava dentro do imóvel, com a sua mulher e uma amiga, quando o prédio começou a desmoronar.

"Foi um susto muito grande. Ouvi um estrondo e corri para resgatar a minha mulher, que foi atingida pelos escombros. Graças a Deus ela e a amiga não se machucaram muito, porque a gente podia ter morrido", disse. "O imóvel já estava para ser demolido pelo meu patrão", contou o vigia, que aguarda a Defesa Civil liberar o local para recolher o seu celular que ficou dentro do prédio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No terreno funciona um estacionamento, mas os veículos não foram atingidos.

Morador de um prédio vizinho, Sérgio Soares, de 41 anos, disse que se assustou com o desabamento. "O barulho foi muito forte. A minha janela não dá para o terreno, então fiquei bastante preocupado, pensando até que alguma coisa pior poderia ter acontecido", afirmou.

As vítimas foram identificadas como Amanda e Joyce. Elas foram atendidas no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e receberam alta.

O local foi interditado, e a Coordenadoria de Operações Especiais da Secretaria de Conservação foi acionada para demolir o que sobrou do prédio. De acordo com a Defesa Civil, ainda há risco de desabamento em área que liga a Rua Soares da Costa à Favela do Fogueteiro.

Hospital

Mais cedo, também na Tijuca, quatro pessoas ficaram feridas após um carro invadir a emergência do Hospital São Vicente de Paulo. De acordo com a unidade de saúde, uma mulher de 68 anos, acompanhada do marido, perdeu o controle do veículo enquanto chegava ao hospital para uma consulta de rotina.

O impacto da colisão destruiu a porta da emergência e atingiu quatro pacientes que esperavam por atendimento. Eles tiveram ferimentos leves e foram atendidos no próprio hospital. O acidente não interrompeu o atendimento no setor.