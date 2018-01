Prédio desmorona parcialmente na periferia da cidade do Rio de Janeiro

RIO - Um prédio desmoronou parcialmente no subúrbio do Rio de Janeiro e uma barreira desabou em uma rodovia do Estado, na primeira chuva do verão. Na capital fluminense, bolsões d'água se formaram em vários trechos e deixaram o trânsito lento. Colisões foram registradas em diversos pontos da cidade. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o tempo nesta segunda segue encoberto e com chuvas devido à passagem de uma frente fria.

A Prefeitura do Rio decretou o estágio de atenção. O terceiro na escala de quatro alertas, que prevê a possibilidade de chuvas moderadas a fortes. O desabamento parcial do teto de um prédio de três andares, em Ricardo de Albuquerque, no subúrbio do Rio, assustou clientes e comerciantes de uma loja de produtos para animais que funcionava no térreo. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil interditou o prédio cujos demais andares já estavam desocupados.

Na Avenida Niemeyer (zona sul), nas proximidades do Morro do Vidigal, a queda de uma árvore provocou a interdição parcial da via, que liga o Leblon ao bairro de São Conrado. Pela manhã, a queda de uma barreira provocou a interdição parcial de um trecho da Rodovia Rio-Juiz de Fora, na altura da cidade de Três Rios, no Centro Sul Fluminense. À tarde, a concessionária Concer informou que a situação já estava normalizada. O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, operou com auxílio de instrumentos, mas até o final da manhã de hoje, dos 48 voos previstos, apenas dois atrasaram e três foram cancelados.