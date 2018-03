Prefeitura do Rio inicia série de ações de combate à dengue

A prefeitura do Rio de Janeiro inicia nesse final de semana uma série de ações de combate à dengue. Serão feitas distribuições de coberturas para caixas d'água e palestras nos bairros de Botafogo, na zona sul, Cascadura, Bangu e Colégio, na zona norte, e na de Ilha Paquetá. A operação envolve 500 assistentes sociais. O governo do Rio reconheceu que a violência impede que os postos de saúde permaneçam abertos até tarde da noite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, neste sábado, 95 unidades funcionarão das 8h as 17h e outros 28 darão plantão nesse mesmo horário no domingo. Durante todo o final de semana, apenas sete unidades permanecerão em funcionamento durante 24 horas. Para evitar que o surto se estenda, as autoridades recomendam o combate à reprodução do mosquito transmissor da doença. O telefone para denúncias de focos é o 0800 60 00 424.