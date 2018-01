Presidente da Assembleia do Rio recebe alta do hospital

RIO - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado Paulo Melo (PMDB), recebeu alta do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, às 10h30 desta terça-feira, 24. Contrariando orientações médicas, ele seguiu para uma sessão na Alerj, informou a assessoria de imprensa. O deputado teve uma fratura exposta no pé direito no fim da noite de sábado, 21, quando bandidos armados tentaram invadir seu sítio em Rio Bonito, cidade a 74 quilômetros da capital fluminense.