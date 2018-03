Preso acusado de vazar informações sobre operação na Rocinha

A polícia prendeu nesta terça-feira, 7, o inspetor da Polícia Civil Sérgio Albuquerque, de 49 anos, acusado de avisar a traficantes da Favela da Rocinha, em São Conrado (zona sul) sobre a megaoperação realizada pela polícia na semana passada cujo objetivo era estourar um paiol de armas e drogas. No local, os policiais encontraram apenas uma casa vazia. Lotado na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, ele foi preso em seu apartamento, onde a polícia apreendeu duas armas, munições, uma trouxinha de maconha, cinco celulares, dois computadores e dezenas de CDs. O inspetor, que é dono de uma firma de empréstimo de dinheiro na favela, negou as acusações, mas foi indiciado por associação para o tráfico cuja pena máxima é de 6 anos. Escutas telefônicas entre o policial e traficantes da Rocinha revelam que dias antes da ação policial o traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, de 25 anos, um dos chefes do tráfico na favela, pergunta para o inspetor se aconteceria "o futebol dos azuis" se referindo à operação. O inspetor responde que ainda não sabe. "Mas vou ver isso. Vou dar uma olhadinha. Mas fica alerta. Eu avisei!", disse Albuquerque ao traficante. De acordo com o delegado-titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Ronaldo Oliveira, a voz do inspetor foi identificada no dia da operação no celular grampeado do traficante. "Há indícios dele ter retirado um traficante da favela naquele dia, levado o criminoso para almoçar em Copacabana e retornado à Rocinha após a nossa saída", disse Oliveira. Albuquerque era policial há quatro anos e ligado ao tráfico na Rocinha há sete meses, segundo a polícia. O vazamento da operação policial a traficantes irritou o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame. No dia seguinte à operação, ele disse que o policial que traiu a polícia deveria ser preso e expulso. Nesta terça, Beltrame não descartou a hipótese do tráfico ter outros informantes dentro da polícia. "Porém, as investigações estão adiantadas e já estamos perto deles." Em um trecho da gravação, um traficante insinua que outros policiais são informantes. "Fica tranqüilo. Não vai acontecer nada com você, nem com seus amigos", disse o criminoso. Em outro trecho, após a operação na Rocinha ter sido encerrada, o inspetor comemora o fracasso dos policiais. "Graças a Deus", responde Albuquerque quando o bandido conta que a polícia nada encontrou na favela. Ameaças Nas gravações, os criminosos ainda ameaçam atirar contra prédios, escolas e casas de São Conrado, na zona sul, caso a polícia repita na favela da Rocinha as operações realizadas no Complexo do Alemão, na zona norte, onde 19 supostos bandidos morreram com indícios de execução. "Se vierem esculachar a gente aqui, vou dar um montão de tiros para os prédios lá, mansões e o Colégio Americano. Aí quero ver. Vamos mexer com a sociedade", afirma o traficante identificado como Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, de 25 anos . "Eles tem que ver que a filha da Xuxa (apresentadora de TV) estuda lá (na Escola Americana), tem a mansão do Chico Buarque, da Marieta Severo, o César Maia na Gávea Pequena (residência oficial do prefeito), as mansões do Joá que ninguém rouba. Bota outro comando (facção) aqui para ver o que acontece. Vão ter uma dor de cabeça com assalto", ameaçou o bandido. Nenhum dos artistas citados moram nos endereços mencionados, o prefeito não reside na Gávea Pequena e a Escola Americana irá para a Barra da Tijuca, na zona oeste. Matéria ampliada às 19h53