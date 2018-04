Preso maior abastecedor de drogas da zona norte do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira, 20, Anderson Gomes Carneiro, o "Dinho", de 32 anos, considerado o maior abastecedor de drogas em favelas da zona norte do Rio e de Itaguaí.

A prisão foi durante a continuação da "Operação sem Fronteiras", que prendeu, na última quarta-feira, 18, seis empresários do ramo da construção civil envolvidos no tráfico de drogas do Rio de Janeiro.

De acordo com os agentes, o criminoso é o maior abastecedor de entorpecentes para as Favelas Mandala 1, 2 e 3, Jacarezinho, Manguinhos e "bocas de fumo" de Itaguaí.

Ele foi preso em sua casa, próximo ao Morro do Adeus, em Higienópolis. Contra ele, está expedido um mandado de prisão por tráfico de drogas.