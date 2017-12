Preso um suspeito de envolvimento na morte de comandante de UPP

Atualizado às 15h31

RIO - Cassiano da Silva Harris, de 20 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 12, suspeito de ter participado do confronto que terminou com a morte do comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, o capitão Uanderson Manoel da Silva, de 34 anos.

Na ação, Cassiano teria arremessado um artefato explosivo contra uma das viaturas da Polícia Militar que patrulhavam o Largo da Vivi, onde o capitão Uanderson foi atingido por um tiro no tórax.

Cassiano foi reconhecido por outros policiais que participaram do patrulhamento no momento do ataque. O artefato não explodiu, e os suspeitos já foram identificados. O bandido teve a prisão temporária decretada por 30 dias pelo juiz Vinicius Marcondes de Araújo, do Plantão Judiciário.

Na decisão, o magistrado ressaltou que Cassiano foi "identificado como linha de frente da resistência ao processo de pacificação da Vila Cruzeiro (no Complexo da Penha, também na zona norte), integrante de facção criminosa violenta (Comando Vermelho)".

Contra o criminoso pesou também o fato de ter arremessado "artefato explosivo com vistas a eliminar, ao menos com aparente dolo eventual, dois policiais militares que ali trabalhavam, não havendo explosão por obra o acaso".

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) segue fazendo operação na região, para tentar localizar outros envolvidos no assassinato do comandante.

O capitão estava na Polícia Militar havia 11 anos e desde junho comandava a UPP Nova Brasília.

Enterro. O capitão Uanderson serão enterrado às 16h, na Capela A do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio.

Cronologia dos ataques