Preso vigilante acusado de estupro e atentado ao pudor no Rio

O vigilante René de Souza Almeida, de 36 anos, envolvido em pelo menos seis estupros e atentado violento ao pudor, foi preso na manhã desta quarta-feira, 18, por policiais da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher, de Campo Grande, no Rio. Segundo a polícia, René atacava as mulheres sempre no final da tarde. As vítimas, em sua maioria, eram adolescentes. Ele usava uma pistola de plástico e utilizava um Pálio Azul, placa LBB 7985, para cometer os crimes.