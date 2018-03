Presos 5 acusados de integrar milícia em favela no Rio A polícia prendeu no começo da noite cinco supostos integrantes de uma milícia que atua na Favela Kelson's, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Com o bando foram apreendidas duas pistolas, um revólver, duas granadas e uma lista com nomes de comerciantes que possivelmente pagavam propina ao grupo. O caso será registrado no 22º Distrito Policial, da Penha. O líder comunitário Jorge Siqueira da Silva Neto, que durante meses denunciou a participação de PMs na milícia da favela Kelson''''s, está desaparecido desde sexta-feira. Hoje a polícia informou suspeitar de três policiais militares pelo desaparecimento, por motivo de vingança.