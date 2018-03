PRF apreende 12 fuzis e 33 pistolas que seriam entregues no Complexo da Maré

RIO - Um homem de 23 anos foi preso transportando 12 fuzis, 33 pistolas, 106 carregadores, uma granada e cerca de 40 mil munições pela Rodovia Presidente Dutra, nas imediações de Seropédica, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira, 26. O material bélico estava escondido em cilindros na carroceria da picape Fiat Strada conduzida pelo rapaz, identificado como Gilson Mera Cardoso.

+++ Exército mobiliza tropas de SP e MG para cercar o Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia uma blitz na altura do pedágio quando o rapaz se aproximou dirigindo a Fiat Strada. Os policiais decidiram abordá-lo e o motorista demonstrou muito nervosismo, o que aumentou a desconfiança. Cães farejadores indicaram algo suspeito em cilindros que eram transportados na caçamba do veículo. As armas e munições foram descobertos e, segundo a PRF, o motorista confessou que transportava o material de Foz do Iguaçu, no Paraná, e entregaria na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Polícia Militar vai ocupar rodovias federais em SP

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil. A apreensão fez parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Estado.

Essa foi a segunda maior apreensão realizada neste ano no Estado do Rio de Janeiro. Em 19 de janeiro, também na via Dutra, na divisa entre os Estados de São Paulo e do Rio, o sargento do Exército Renato Borges Maciel, de 40 anos, foi preso transportando 19 fuzis, 41 pistolas e 54 tabletes de cocaína em um veículo com placa clonada.