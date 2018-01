PRF apreende 290 kg de maconha e 63 kg de cocaína no Rio

RIO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 290 quilos de maconha e 63 quilos de cocaína desde a noite desta terça-feira, 7. Ao todo, quatro pessoas foram presas.

A maconha foi apreendida na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Volta Redonda, por volta de 1h desta quarta-feira, 8. A dupla presa seguia em um Meriva com placa do Rio de Janeiro. No veículo, os policiais encontraram vários sacos pretos nos bancos traseiros e no porta-malas com 292 quilos da droga dividida em tabletes.

A mulher de 34 anos que não teve o nome revelado confessou que o entorpecente era dela e seria levado para Volta Redonda, onde seria revendido. Ela disse que a droga foi entregue por um desconhecido, na Avenida Brasil, no Rio, e afirmou que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Já o motorista de 26 anos, que contou ser vizinho da mulher, disse não saber que havia maconha nos sacos.

Cocaína. Já na BR-101 (Rio-Santos) outro casal foi preso na altura de Paraty na noite de terça-feira com 63,4 quilos de cocaína. A dupla estava em um Touareg com placa de Curitiba. Os policiais começaram a revista no veículo porque suspeitaram do nervosismo do homem de 26 anos e da mulher de 35.

Em fundo falso foram encontrados 80 tabletes da droga. O motorista confessou que tinha deixado o carro com um conhecido em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde foi preparado o fundo falso para o transporte da droga e contou que receberia R$ 5 mil para levar a cocaína até Angra dos Reis, no Rio.