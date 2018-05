PRF apreende uma tonelada de maconha no Rio

RIO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma tonelada de maconha e mais de dez quilos de cocaína que eram transportados em um caminhão na Rodovia Presidente Dutra em Itatiaia, no sul do Estado do Rio de Janeiro, no fim da madrugada deste sábado, 19. A carga, escondida em cubas de refrigerador, foi descoberta durante revista no veículo, em blitz da PRF perto do quilômetro 319 da via. O condutor foi preso em flagrante por tráfico.

Os agentes resolveram revistar o caminhão por terem desconfiado do motorista. A desconfiança aumentou porque o condutor, durante a fiscalização, aparentou nervosismo. Os policiais perceberam então que a carga parecia ter sido alterada e resolveram revistá-la mais detalhadamente. Assim descobriram as drogas escondidas.

Dentro de cilindros, os policiais acharam 1.234 tabletes de maconha que somavam pouco mais de uma tonelada da droga. Também foram encontrados 14 quilos de cloridrato de cocaína.

Segundo a PRF, o condutor, de 43 anos, confessou que receberia R$ 20 mil pelo transporte das drogas. O motorista contou que trouxe o material de Matelândia, no Paraná. A entrega seria feita em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, na zona norte do Rio. As drogas eram destinadas a comunidades cariocas.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal. O motorista foi indiciado por tráfico de entorpecentes, com pena de 5 a 15 anos de reclusão. A ação foi parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Estado.