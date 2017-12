Princípio de incêndio atinge hotel Othon Palace, em Copacabana

Um princípio de incêndio atingiu a cobertura do hotel Othon Palace, na Av. Atlântica, orla da praia de Copacabana, na madrugada deste sábado (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no duto de exaustão da cozinha do hotel, que tem saída para a cobertura do prédio.

Os bombeiros foram acionados por volta de 2h30, e rapidamente o fogo foi debelado. Não houve vítimas. O funcionamento do hotel não foi afetado.