Geógrafa da UFRJ é encontrada morta a tiros dentro de carro

RIO - Uma mulher foi encontrada morta a tiros dentro de seu próprio carro na tarde desta segunda-feira, 5, em Maria da Graça, na zona norte do Rio de Janeiro, em um estacionamento perto da estação de metrô do bairro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital fluminense (DH). A vítima foi identificada como Priscila de Góes Pereira, de 37 anos.

De acordo com a DH, policiais realizam diligências em busca de testemunhas e imagens de câmeras do local que possam indicar a autoria do crime. O veículo que ela dirigia, um Renault Logan prata, está em nome de uma empresa. Segundo testemunhas, Priscila costumava estacionar o carro no local todos os dias, para depois pegar o metrô para ir ao trabalho.

Priscila era professora de Geografia e pesquisadora. Atualmente, fazia parte do grupo de Pesquisa do Laboratório Estado, Economia e Território (Leste/IPPUR/UFRJ), com estudos área do planejamento governamental. Entre 2007 e 2009, trabalhou como consultora e assessora técnica do Ministério da Integração Nacional, mesmo ano em que atuou como assessora da Secretaria Estadual de Obras.

A professora deixa uma filha de sete anos. Ainda não se sabe o que motivou o crime.