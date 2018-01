Projetores de cinema roubados no Rio são encontrados em Belo Horizonte

RIO - Projetores de cinema avaliados em R$ 25 milhões, que haviam sido furtados no início do mês do galpão de uma transportadora em Vigário Geral, na zona norte do Rio, foram localizados em Belo Horizonte (MG) na quinta-feira, 12.

O material, importado da Bélgica e dos Estados Unidos, pertence ao Grupo Quanta, prestador de serviços na área de entretenimento. O equipamento seria usado para substituir projetores de 35 milímetros em salas de cinema no Sul e no Sudeste do País. Mas os projetores digitais, lentes, servidores e outros acessórios foram roubados do armazém da transportadora na tarde do dia 1º.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quinta, 12, a polícia localizou o material em Minas Gerais. A Polícia Civil do Rio informou apenas que equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) "estão em contato com a polícia de Minas para entregar o material recuperado ao proprietário", mas não esclareceu se todo o equipamento foi recuperado. Até o fim da tarde desta sexta-feira, os equipamentos permaneciam em Belo Horizonte.

O galpão em Vigário Geral pertence a uma empresa de cargas contratada pelos importadores. A polícia do Rio realizou uma perícia no local após o furto, recolheu impressões digitais e solicitou imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, porque o circuito interno do depósito foi levado pelos assaltantes.