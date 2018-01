Euforia em aniversário de supermercado no Rio causa acidentes

RIO - Moradora de uma rua pacata e silenciosa na Tijuca, bairro residencial da zona norte do Rio de Janeiro, Isabella Motta surpreendeu-se quando viu o movimento pesado de carros e pessoas em sua porta antes mesmo das 7 horas. Eram consumidores já a postos aguardando a abertura das portas de uma das filiais do supermercado Guanabara, nesta sexta-feira, 21, dia em que a rede popular comemora seu aniversário com promoções agressivas.

O evento assemelha-se a uma Black Friday supermercadista. Sua abertura é marcada por correria, empurra-empurra, corredores atravancados e disputa por produtos, carrinhos e lugar nas filas para pagamento.

"Eu fiquei entalada na minha rua e não era nem 7 horas. Só consegui atravessar na hora em que o agente de tráfego se pôs no meio da rua para os carros pararem", relatou Isabella. "Às 6h45, já tinha gente esperando com os carros na rua e a confusão era porque havia os caminhões para descarregar também."

O afã de consumidores em garantir seu quinhão de produtos nas melhores promoções explica a correria na abertura das lojas. A ansiedade é tanta que acaba causando acidentes, como tombos e atropelamentos. Quem não madruga na fila a tempo de garantir um carrinho, leva bolsas retornáveis de casa para ajudar nas compras ou improvisa empilhando sacos de mantimentos e caixas de produtos sobre a cabeça.

A mobilização na região metropolitana do Rio em torno das promoções é tamanha que atrapalha o fluxo de moradores, obrigando o poder público a intervir. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) montou um esquema especial de trânsito em vários pontos da capital, com faixas seletivas para entrada e saída de automóveis das unidades mais movimentadas, além de agentes destacados para ajudar a escoar o trânsito nas imediações dos principais pontos de venda.

Aumento das vendas. A rede Guanabara informou que espera um aumento de 60% no fluxo de clientes durante a campanha de aniversário, que tem duração de 40 dias em todas as 25 unidades. Foram contratados 2 mil funcionários temporários para reforçar a equipe fixa das lojas.

No total, o evento mobiliza 20 mil empregados, incluindo coordenadores de operação de trânsito que auxiliam motoristas na entrada e saída das unidades. Segundo o diretor de marketing da empresa, Albino Pinho, são esperados clientes de todo o Estado do Rio, incluindo das Regiões Serrana, dos Lagos e Médio Paraíba.

No ano passado, o primeiro dia do Aniversário Guanabara atraiu 1 milhão de pessoas em 23 lojas, o que resultou num aumento de 20% nas vendas em relação ao mesmo período do evento anterior.

Entre os produtos mais vendidos em 2015 estão cerveja, creme de leite, leite condensado, margarina, creme dental, biscoito recheado, sabão em pó e achocolatado em pó.