Quase 300 pessoas foram presas por urinar nas ruas do Rio

O número de pessoas presas por urinar nas ruas da cidade chegou a 277 no fim da tarde desta terça-feira, 16. Os fiscais da Secretaria Especial da Ordem Pública, da prefeitura, encarregados de fazer o controle urbano durante o carnaval detiveram na madrugada de terça-feira 17 pessoas fazendo xixi em público na Lapa, entre eles dois cabos da Marinha do Brasil e um turista peruano.

Veja também:

Escola campeã do Carnaval do Rio será conhecida nesta quarta

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após 15 anos, Rosas de Ouro é a campeã do Carnaval em SP

Confira a galeria de fotos dos desfiles no Rio de Janeiro

Veja galeria com as musas do carnaval no Rio e em SP

Cobertura completa da folia na página especial

De manhã, durante o desfile do bloco Carmelitas, no bairro de Santa Teresa, foram presas 26 foliões. Todos os detidos foram conduzidos às delegacias da cidade sob a acusação de ato obsceno e enquadrados no Artigo 233 do Código Penal.

Os chamados "mijões" não são o único alvo dos fiscais do Choque de Ordem neste carnaval. Nas imediações do Sambódromo foram detidos na madrugada passada cinco cambistas que vendiam ingressos para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Os cinco foram conduzidos à delegacia da área e tiveram os ingressos apreendidos.

Na Praia de Ipanema, outra equipe do Choque de Ordem recolheu hoje 30 barracas de acampamento que ocupavam irregularmente a faixa de areia entre os postos 8 e 9. As barracas eram usadas por ambulantes para estocar produtos vendidos nos desfiles de blocos carnavalescos, principalmente os programados para passar pela orla. As mercadorias apreendidas foram levadas para depósitos da prefeitura.