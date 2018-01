Quatro corpos são encontrados na zona oeste do Rio

RIO - Quatro corpos foram encontrados na caçamba de uma caminhonete na Praça Seca, na zona oeste do Rio, na noite desta sexta-feira, 11. Segundo a Divisão de Homicídios, os corpos tinham marcas de tiros. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias das mortes.

Três das quatro vítimas têm ficha na polícia, entre eles Paulo Roberto Freitas, de 22 anos, com passagem por roubo, e Bruno Hudson Gonçalves, indiciado por violência contra a mulher. Dos outros dois, menores de idade, um tinha passagem por crime análogo ao de formação de quadrilha e associação para o tráfico.

A perícia já foi realizada no local. Testemunhas foram ouvidas e os agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime.

Na manhã deste sábado, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram uma operação na região, com apoio de dois helicópteros. Os agentes também vasculharam o alto do Morro da Covanca, que seria um local de refúgio de criminosos.