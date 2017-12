Quatro homens são assassinados na Baixada Fluminense

RIO - Quatro homens foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira, 24, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, um grupo armado teria passado atirando contra as vítimas, que estavam na Rua Sargento Jorge Monsores, no bairro Éden. Outras duas pessoas, ainda não identificadas, ficaram feridas e foram levadas para hospitais em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, também na Baixada.

Logo após os ataques, a PM divulgou que as vítimas seriam de diferentes facções criminosas que estariam disputando o controle do tráfico de drogas na região. O caso foi registrado na 64ª Delegacia de Polícia (São João de Meriti) e é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Agentes da unidade estiveram na noite de quinta-feira no local do crime.