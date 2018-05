Quatro homens são mortos a tiros na zona oeste do Rio

RIO - Quatro homens com idades entre 20 e 26 anos foram mortos a tiros nesta segunda-feira, 30, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Até as 16h30, a polícia desconhecia as circunstâncias das mortes. No momento do crime, não havia confrontos entre policiais e traficantes na região.

As vítimas foram localizadas por volta das 8h30, já internadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cesarão, onde acabaram morrendo. Jackson Felipe de Oliveira, de 23 anos, e Matheus Moreira de Almeida, de 20 anos, já tinham sido detidos por roubo. Por sua vez, Anderson de Jesus Freire, de 21 anos, e Bruno Urbano de Andrade, de 26 anos, não tinham passagens pela polícia.

Conforme a polícia, Freire e Almeida são de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Oliveira morava em Santa Cruz e Andrade era de Campo Grande.