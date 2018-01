Quatro pessoas ficam feridas em tiroteio na zona norte do Rio

RIO - Um policial militar e outras três pessoas ficaram feridas em um tiroteio na favela Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 3. De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), um grupo de policiais foi atacado enquanto fazia o patrulhamento no local conhecido como 29, o que detonou o confronto.

Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha. O PM foi medicado e liberado. Um fuzil foi apreendido no local.

O policiamento está reforçado com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá) e de outras UPPs. A ocorrência está sendo apurada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Violência. No fim da tarde deste sábado, 2, mais um policial militar foi morto no Rio. O sargento Wendel de Paula Lima dirigia pela Estrada de Austin, no município de Nova Iguaçu, quando percebeu suspeitos armados roubando um veículo próximo ao seu. Ele tentou sair do local, dando marcha a ré, mas acabou sendo morto a tiros.

O caso foi registrado pelo 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.