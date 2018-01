Quatro pessoas são presas em Copacabana após sequestro relâmpago 

RIO - Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, 19, num prédio em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, depois de conduzirem um sequestro relâmpago. Uma pessoa foi feita refém, e a rua chegou a ser interditada por agentes do 19º Batalhão da Polícia Militar, de Copacabana, e do 23º Batalhão, do Leblon.

Os criminosos, três homens e uma mulher, foram capturados em um edifício na Rua Bulhões de Carvalho. O grupo tinha feito um sequestro relâmpago nas imediações da Praça da Bandeira, na zona norte da cidade, e obrigado a vítima a levá-los ao seu apartamento.

Um dos bandidos fez um idoso refém, mas a vítima foi liberada após o cerco montado pelos policiais militares.

Além das prisões, os policiais apreenderam com os criminosos um revólver calibre 38. O crime foi registrado na Divisão Antissequestro (DAS).