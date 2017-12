Quatro são mortos em chacina na Região Metropolitana do Rio

RIO - Quatro jovens foram mortos a tiros na noite de segunda-feira, 12, em São Gonçalo, município na Região Metropolitana do Rio. A chacina ocorreu no bairro Vista Alegre. Os corpos foram encontrados às 23h.

De acordo com as investigações iniciais da Polícia Civil, as mortes teriam sido cometidas por homens que estavam em duas motocicletas.

Até a manhã desta terça-feira, 13, apenas Henrique da Cunha Correia, de 17 anos, está identificado. Pessoas da região disseram que outras duas vítimas são conhecidos como Renan e Robert. Ninguém conhecia o quarto morto.