Queda de marquise deixa um morto e três feridos no Rio

A queda de uma marquise no cais do Porto do Rio de Janeiro deixou um morto e três feridos na tarde desta quarta-feira, 29. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento aconteceu por volta das 14 horas, no armazém 4, na Avenida Rodrigues Alves, na região central. Entre os feridos estão Adalberto Jesus Artur, de 21 anos, e Sergio Ricardo dos Santos, de 34 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital Souza Aguiar e passavam por exames. A outra vítima estava inconsciente e no fim da tarde ainda não havia sido identificada. O rapaz que morreu foi reconhecido como Cleiton e tinha 25 anos. Até as 16h30, os bombeiros continuavam no local e a área estava interditada.