Queda de ônibus de viaduto no Rio deixa ao menos 30 feridos

Atualizada às 23h46

RIO - Um acidente com dois ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro deixou ao menos 30 pessoas feridas na noite de ontem. O acidente ocorreu por volta das 19h45 na Barra da Tijuca. Um ônibus de uma linha alimentadora do sistema BRT, que seguia pela Avenida Ayrton Senna, caiu no Mergulhão Billy Blanco, atingindo a frente de outro coletivo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas dez pessoas tiveram necessidade de atendimento médico, entra elas o motorista do ônibus que despencou. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado dele é grave. Parte dos feridos foi encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As unidades de salvamento chegaram ao Mergulhão por volta das 20h e ali permaneceram até as 21h30. A Polícia Militar também esteve no local.

O acidente ocorreu no sentido Recreio, na altura do centro cultural Cidade das Artes. Não há informações sobre as causas da queda do ônibus. Desde a inauguração, em 2013, os acidentes são frequentes com as linhas do BRT, sistema que opera entre os bairros da Barra da Tijuca, Recreio, Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste, e também em Madureira e Galeão, na zona norte.