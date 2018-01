Queima de fogos de Copacabana terá Olimpíadas como tema

RIO - As onze balsas com as 24 toneladas de fogos do réveillon de Copacabana chegaram à praia às 10 horas nesta quinta-feira, 31. Composto de 34 mil bombas, o show pirotécnico, o principal do Brasil e famoso em todo o mundo, vai fazer alusão aos Jogos Olímpicos, que serão em agosto na cidade.

O centenário do samba, também em 2016, será celebrado nos shows que ocuparão os dois palcos montados na praia de Copacabana: na estrutura em frente ao Hotel Copacabana Palace, a atração principal é Zeca Pagodinho, que se apresenta logo após a queima de fogos, seguido da bateria da escola de samba Beija-Flor; no palco que fica em frente à Rua Santa Clara, o artista central é Dudu Nobre, e, depois dele, toca a bateria do Salgueiro.

No total, são doze apresentações nos dois palcos, que serão aberto às 18 horas. Os fogos vão explodir até 0h16 e terão como cores predominantes verde, violenta e laranja. O tema da festa, que deve reunir, segundo os cálculos da Prefeitura, 2 milhões de pessoas, é “Rio Cidade Olímpica”.

Segundo a Riotur, 857 mil turistas vieram participar do réveillon carioca. A movimentação na economia, conforme essa estimativa, é de US$ 686 milhões (R$ 2,7 bilhões). A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-RJ estima que a ocupação dos hotéis de Copacabana e do Leme esteja em 90%; a taxa é um pouco maior nos demais bairros da zona sul vizinhos, Ipanema e Leblon: 94%.

Desde cedo já havia bastante gente levando flores ao mar para saudar Iemanjá e fazer pedidos para o ano novo. O calçadão de Copacabana e as ruas do bairro estão cheias e as areias também – o sol está forte e a previsão é de bom tempo no momento da virada.