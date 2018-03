'Quero confiar nas investigações da polícia', diz irmã de Marielle

RIO - Irmã mais nova da vereadora Marielle Franco (PSOL), a professora Anielle Silva, de 33 anos, disse que “quer confiar” nas investigações policiais sobre o assassinato dela na quarta-feira, 14.

A família tem evitado responder na internet aos ataques à memória da parlamentar e se mantém unida para lidar com o luto e a revolta. “Se fosse o contrário, se invadissem a Maré (favela na zona norte carioca, onde a vereadora nasceu) e matassem meu pai, Marielle estaria lá falando, mesmo na dor”, acredita Anielle, que tinha na irmã, cinco anos mais velha, uma referência.

Como a família está encarando a campanha de difamação de Marielle nas redes sociais?

A gente está se segurando ao máximo para não responder. Quer colocar a boca no trombone, mas tenta evitar ficar ligada na internet, porque magoa. A gente sabe quem ela foi, sabe da verdade. Mas tem um comentário ou outro que não aguento e respondo.

Por que, em sua opinião, as pessoas estão compartilhando notícias falsas que depreciam Marielle?

É triste. As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é feminismo, o que são direitos humanos. Marielle nunca escondeu as suas causas de ninguém. É um retrocesso dizer ‘defender direitos humanos é coisa de bandido’.

Vocês têm recebido manifestações de solidariedade de policiais também, não?

Sim, ela ajudou muitas famílias de policiais. A gente recebeu mensagens de parentes de policiais mortos que estavam com ela no último protesto que teve na Praia de Copacabana. Eram mensagens para agradecer. Não é mentira que a Marielle batia muito na polícia, mas ela batia num lado da polícia, não toda a polícia.

Vocês confiam na investigações policiais do assassinato?

Eu quero confiar. Quando querem, eles fazem. A gente não sabe quem fez. Será que vai ser mais um caso impune no Brasil? E se quem mandou for alguém muito grande? Eu não sei, não sou investigadora para dar opinião sobre isso. Que eles descubram e se faça justiça. Marielle era minha irmã mais velha, um espelho, exemplo, parceira, uma inspiração. Sempre tive orgulho de falar dela.

De onde vem a força de vocês neste momento?

A gente tem tido nossos momentos de desabar. Preferi tomar a frente, por ela e por eles, para poupar minha mãe, meu pai e Luyara (filha de Marielle). Tomar p (*) e receber carrinho. Se fosse o contrário, se invadissem a Maré e matassem meu pai, Marielle estaria lá falando, mesmo na dor. A força vem da família, da união, do que a gente defende. Minha mãe está arrasada, tem picos, diz ‘por que fizeram isso com minha filha?’ Meu pai internaliza muito. Não está fácil.

O que a morte dela representa para a causas que ela defendia?

Só tinha essa maneira de calarem. Toda vez que tem um líder que fala pelas minorias é assim, tentam calar. Ela defendia as mulheres com muita garra, estava cotada para vir como vice-governadora com apenas um ano de mandato. Incomodou demais alguém, a gente não sabe quem. Ela estava ganhando voz, espaço, visibilidade, crescendo muito.

Vocês se sentem seguros agora?

Ela não tinha medo. Nunca passou nada para gente sobre ameaça. Nunca pediu segurança. Agora rola um medo, porque a gente não sabe de onde veio. Mas quem eles queriam já conseguiram. A gente não acha que a próxima será a filha, a mãe. O foco deles era a Marielle. Ninguém aqui tem envolvimento com política. Não vou me filiar ao PSOL, como publicaram, não tenho o menor cacife para a política.