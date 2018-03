Ramal de trens onde aconteceu acidente funciona parcialmente

O ramal Japeri do sistema de trens metropolitanos do Rio de Janeiro ainda opera parcialmente, na manhã desta sexta-feira, 31. Na quinta-feira, um choque entre dois trens, nas proximidades da estação Austin, deixou oito pessoas mortas e pelo menos 101 feridas, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Veja também: "Estava sentado, senti a pancada e voei longe", conta estudante Privatização não resolveu problemas nas linhas Governo encerra resgate às vítimas Laudo do choque de trens sai em 10 dias Concessionária já foi multada duas vezes Veja local do acidente Veja outros acidentes no Brasil e no mundo Galeria de fotos Segundo informações da assessoria de imprensa da Supervia, empresa que administra o transporte de trens da Central do Brasil, os trens que atendem ao ramal Japeri (18 estações) estão inda até a estação Comendador Soares e, graças a um acordo com a prefeitura de Nova Iguaçu, um ônibus leva os passageiros até a estação Austin, para que eles possam seguir a viagem. A integração é feita sem custos para os passageiros. Diariamente, 180 mil pessoas utilizam o ramal Japeri. Em nota, a Supervia informou que uma comissão de seis técnicos deve investigar o acidente e elaborar um laudo nos próximos dez dias. "Portanto, são prematuras quaisquer hipóteses sobre o ocorrido", diz a nota. Até agora, segundo a Supervia, não se pode afirmar as causas ou circunstâncias em que aconteceu o acidente. O diretor de Operações da empresa, João Gouvêa, afirmou que só após a perícia será possível identificar as causas do choque. "Os dois maquinistas não faleceram e serão úteis para esclarecer o que houve. O laudo deve sair em dez dias. Só então saberemos detalhes como a velocidade das composições." Para o presidente do Sindicato dos Ferroviários do Rio de Janeiro, Valmir Lemos, o acidente aconteceu por problemas de sinalização. "Nós fazemos essa denúncia há anos: a manutenção da via férrea é precária." Segundo o estadao.com.br apurou, um dos trens tinha cerca de 400 passageiros e o outro estava vazio, no momento do choque. De acordo com a concessionária da via férrea, o trem WP-908 atravessava da linha 1 para a linha 2 quando foi abalroado pelo trem de passageiros prefixo UP-171. O choque foi tão forte que o último vagão do WP-908 descarrilou. Os dois primeiros carros do outro trem também saíram dos trilhos. Muitas pessoas ficaram presas às ferragens. O UP-171 tinha partido às 15h10, da quinta, da Central do Brasil rumo a Paracambi. O acidente ocorreu a cerca de 200 metros da Estação de Austin. Moradores das redondezas, ao ouvirem o estrondo, correram para o local e socorreram as vítimas em estado menos grave, levadas de carro a hospitais próximos.