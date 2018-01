Rapaz de 18 anos morre após ser baleado nas costas no Alemão

RIO - Um rapaz de 18 anos morreu após ser baleado nas costas durante uma troca de tiros no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Jozimar Oliveira da Silva foi atingido na localidade Pedra do Sapo, por volta de 10h30 desta quinta-feira, 23. De acordo com informações da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), PMs da unidade patrulhavam a região quando começou uma troca de tiros com criminosos.

O jovem chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getulio Vargas, na Penha, zona norte, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 22ª Delegacia de Polícia, na Penha. De acordo com policiais, foram apreendidas com o jovem uma pistola calibre 380, munições e um rádio transmissor. As armas utilizadas pelos PMs da UPP serão encaminhadas para a perícia. Policiais civis realizam diligências em busca de informações para a solução do caso.

Pelas redes sociais, moradores trocavam informações sobre os tiroteios. Muitos voltavam do trabalho. Alguns relataram que granadas foram lançadas nas comunidades.