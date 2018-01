Rapaz é morto a facadas em tentativa de assalto em Ipanema, zona sul do Rio

RIO - O jovem Daniel Barbosa da Silva Gomes, de 20 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo, 5, após uma tentativa de assaltado em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava com amigos em um quiosque da orla, na altura do Posto 9, quando oito pessoas cercaram o grupo na intenção de roubá-los.

Integrantes do grupo reagiram, e testemunhas contaram que encontraram o rapaz caído na areia da praia após o tumulto.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram chamados para socorrer a vítima, mas já encontraram o rapaz sem vida. Segundo os bombeiros, o jovem tinha ferimentos provocados por uma faca, nas costas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil assumiu a investigação do caso.