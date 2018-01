Recomeçam buscas por tripulantes desaparecidos de lancha

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Agentes da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro retomaram, por volta das 7 horas desta segunda-feira, 22, as buscas a dois tripulantes de uma lancha desaparecidos na última quinta-feira, 18, no Rio.

A lancha, segundo a Capitania dos Portos, saiu de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, na quinta. Um dia depois, foram encontrados destroços da lancha na Praia de Maricá. Até as 9h30 de hoje ainda não havia informações sobre os tripulantes.