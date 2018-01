Reintegração de prédio de Eike tem confronto entre sem-teto e PM

Atualizado às 21h23

RIO - Onze pessoas ficaram feridas sem gravidade nesta terça-feira, 14, na operação policial de reintegração de posse do Edifício Hilton Santos, arrendado pelo Clube de Regatas do Flamengo ao Grupo EBX, do empresário Eike Batista. Houve tumulto durante a retirada dos cerca de 300 invasores.

Objetos foram queimados em andares acima do térreo. Policiais militares usaram golpes de cassetete e jatos de spray de pimenta. Antes da ação, uma sem-teto, grávida de 7 meses e meio, teve parto prematuro e foi hospitalizada. Ela e o recém-nascido passam bem.

O prédio no Flamengo, zona sul do Rio, foi ocupado no dia 7 e a Justiça determinou o despejo dos invasores. Ao amanhecer, a Polícia Militar ocupou o entorno, com 300 agentes. Após mediação de Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Defensoria Pública e Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), os ocupantes começaram a deixar a construção de forma pacífica, às 10h15.

Foi quando começou o tumulto. Ao notar que os invasores incendiaram folhas de papelão, os PMs ingressaram correndo no local. Para afastar ocupantes aglomerados no único acesso, aplicaram golpes de cassetete e lançaram spray de pimenta. Bombeiros controlaram as chamas com rapidez.

Parte dos sem-teto já aguardava do lado de fora do Hilton Santos. Dois ocupantes foram detidos. O comando da ação ainda deteve um PM acusado de lançar spray contra um desabrigado e o filho de 1 ano.