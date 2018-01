Restaurante no Botafogo sofre arrastão e 35 pessoas são roubadas

Criminosos armados fizeram um arrastão na noite de sexta-feira, 1, em um restaurante em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Em oito dias, é o segundo crime desse tipo no bairro. No último dia 23, três homens roubaram 35 pessoas em um restaurante na Rua Mena Barreto. O assalto durou cerca de três minutos e foi registrado em vídeo pela câmara de segurança do estabelecimento. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil para ajudar na identificação dos criminosos.

O arrastão na noite de sábado ocorreu por volta das 21h30, depois que quatro bandidos desceram de um Corolla e roubaram os clientes do Restaurante Famiglia Pelluzzo´s, que fica no cruzamento entre as ruas Fernando Guimarães com Arnaldo Quintella. Um quinto homem teria ficado no carro esperando os comparsas, para agilizar a fuga.

Testemunhas contam que a ação dos bandidos foi rápida, surpreendendo os clientes. Além do dinheiro no caixa do estabelecimento, eles levaram celulares, relógios e dinheiro dos clientes.

Segundo testemunhas, o restaurante estava lotado na hora do crime. Um dos clientes tentou reagir e foi agredido com uma coronhada na cabeça. Ferido, foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro. As vítimas do assalto foram encaminhadas à 10ª DP, onde prestaram depoimento.