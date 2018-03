Resultados contra violência virão a médio prazo, diz Tarso

O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse há pouco que trabalha com "muito otimismo" na implementação do Programa Nacional de Segurança com Cidadanida (Pronasci) e que os melhores resultados no combate à violência no País aparecerão "no médio e longo prazo". Ele afirmou que sem uma "estratégia nova para a segurança pública, combinando prevenção com eficácia repressiva e qualidade da ação policial, a situação não tem saída e permanecerá como está". Veja também: Diretor do presídio de Bangu 3 é assassinado no Rio Tarso Genro está no Rio para lançar o programa habitacional para policiais de baixa renda, em uma parceria do Ministério da Justiça com o governo estadual. O ministro vai participar de solenidade de lançamento do programa nesta tarde no Palácio Guanabara com o governador Sérgio Cabral (PMDB). O ministro não comentou o assassinato do tenente-coronel José Roberto do Amaral Lourenço, 41 anos, diretor do Presídio Bangu 3. O militar foi executado na manhã de hoje na Avenida Brasil.