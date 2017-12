Réveillon do Rio teve ao menos 9 presos por tentativa de furto

RIO - O balanço de ocorrências policiais ocorridas durante o réveillon de Copacabana, na zona sul do Rio, só será divulgado na próxima segunda-feira, 4, mas informações preliminares dão conta de que pelo menos nove pessoas foram presas em flagrante por tentativas de furto e cerca de 150 casos diversos foram registrados na 12ª DP, situada no bairro da zona sul do Rio.

Também houve pelo menos 14 registros na 13ª DP, em Ipanema (zona sul), e na Delegacia Especial de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade, onde foram registrados pelo menos cinco casos envolvendo menores infratores.

Segundo policiais civis, a maioria das ocorrências foi de furto de celular e carteiras.