Rio anuncia a construção de 'muros' em vias expressas

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, 12, que pretende construir o que está chamando de barreiras acústicas e de proteção nas principais vias expressas da cidade. Serão módulos feitos a base de aço, concreto e policarboneto, com 3 metros de altura. Apesar da aparência, a administração municipal evitou chamar as novas instalações de "muro". Segundo o prefeito Eduardo Paes (PMDB), o principal objetivo é reduzir o barulho das vias nos locais em que elas passam por áreas residenciais.

As obras devem começar em novembro. As barreiras serão erguidas na Linha Amarela, na Linha Vermelha e na Avenida Brasil. As três passam por favelas, serão muito usadas durante os Jogos Olímpicos de 2016 e têm episódios recorrentes de violência. O prefeito argumenta que as barreiras não vão servir para a segurança das vias, pois, de acordo com o projeto, não serão usados materiais de blindagem. "É um absurdo você ter pessoas com a autoestrada na frente, fazendo um barulho infernal", argumentou Paes.