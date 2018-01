Rio aumenta tarifa de transportes públicos a partir de sábado

RIO - Os cariocas vão começar o ano com um tarifaço no transporte público. A prefeitura do Rio autorizou nesta quinta-feira, 31, último dia do ano, o reajuste das tarifas de ônibus na cidade válido já a partir do próximo sábado, dia 2 de janeiro. A passagem vai subir 11%, o equivalente a R$ 0,40, passando a custar R$ 3,80 para os ônibus municipais a partir da meia-noite de sábado. Na quarta-feira, 30, o governo do Estado já havia sido anunciado o reajuste das tarifas de trens metropolitanos e das barcas que fazem a travessia da Baía da Guanabara em direção a Niterói.

O reajuste municipal foi definido na última terça-feira, 29, pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), que se reuniu com empresários do setor e com o secretário de Transportes, Rafael Picciani. Os empresários pleiteavam uma tarifa de R$ 3,90 e sinalizaram que um valor abaixo de R$ 3,80 inviabilizaria o serviço. Em 2014, quando as tarifas sofreram o maior reajuste da década, de 13%, passando de R$3 para R$ 3,40, os empresários e a prefeitura alegaram que o aumento permitira a substituição da frota por veículos com ar-condicionado até o final de 2016.

Nos transportes públicos estaduais, como trens e barcas, o reajuste médio ficou em 12% de acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp). A concessionária Supervia, que operam os trens metropolitanos, poderá aumentar o valor da passagem de R$ 3,30 para R$ 3,70 a partir do dia 2 de fevereiro. Para os passageiros das balsas, a passagem passará de R$ 5 para R$ 5,60 a partir do dia 12 de fevereiro.

Também as tarifas de ônibus intermunicipal e do Bilhete Único serão reajustados. De acordo com o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), a tarifa passará de R$ 3,15 para R$ 3,50 nos ônibus intermunicipais a partir do dia 10 de janeiro. O valor do reajuste foi calculado com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou inflação de 10,48% nos últimos doze meses. O índice também foi utilizado para o cálculo do reajuste das tarifas das balsas e do bilhete único intermunicipal, que passará de R$ 5,90 para R$ 6,50.

São Paulo. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) também decidiram reajustar as tarifas de ônibus, metrô e trem no início de 2016. Os bilhetes unitários, atualmente em R$ 3,50, vão passar para R$ 3,80 a partir do dia 9 de janeiro de 2016.