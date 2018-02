Rio comemora 445 anos da cidade com diversos shows

Na foto, Andrade, técnico do Flamengo; Dom Orani João Tempesta, Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e Roberto Cury, presidente da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (SARCA)

SÃO PAULO - A cidade do Rio de Janeiro vai comemorar nesta segunda-feira, 1, 445 anos de idade com diversos shows promovidos pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Cultura.

A Cidade de Deus será o palco principal da Prefeitura para as comemorações, que devem começar a partir das 18h, no Campo do Karatê, com entrada franca.

A atração maior da festa será o cantor e compositor Gilberto Gil, que subirá ao palco às 21h ao lado de sua filha, Preta Gil. O show contará com participações de Maria Gadú, MV Bill e o grupo Revelação.

Já a Secretaria Municipal de Cultura vai festejar a data com agenda musical a partir das 18h, na Praça Mahatma Gandhi (Cinelândia). O Palco Sobre Rodas terá a sambista Leci Brandão, a banda Farofa Carioca e show da Cia. Carlinhos de Jesus. No Jardim Botânico haverá lançamento do projeto Circuito Bossa Nova, no espaço Tom Jobim, com o músico João Donato.