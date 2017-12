Rio escala 1,2 mil garis para fazer a limpeza da praia de Copacabana

A prefeitura do Rio escalou um "batalhão" com cerca de 1,2 mil garis para limparem a praia de Copacabana nesta quinta-feira, 1º, após a festa mais tradicional do réveillon carioca. Só nesse local, foram recolhidas 370 toneladas de lixo. Em toda a cidade, trabalharam aproximadamente 3,2 mil agentes de limpeza e foram recolhidas 680 toneladas de resíduos.

Os trabalhos começaram logo no início da manhã, com ênfase nos principais pontos de festa do réveillon. Em razão da grande quantidade de turistas, a limpeza da praia de Copacabana foi concluída por volta de 10 horas da manhã. Os serviços nas demais localidades foram encerrados no início desta tarde.

A operação teve um aparato de 2,4 mil containers e 371 veículos, entre eles estavam caminhões-pipa, varredeiras, tratores e sopradores.